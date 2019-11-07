2019-11-07T17:33:11+03:00
Общество

В Рязани еще два здания получили архитектурно-художественную подсветку

Это главный корпус Академии ФСИН России и Николо-Ямской храм
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Академия ФСИН России. Фото: пресс-служба администрации Рязани.Академия ФСИН России. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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В Рязани продолжает появляться архитектурно-художественная подсветка зданий. В последние дни вечерним праздничным убранством обзавелись здание Академии ФСИН России на улице Сенной (площадь Ленина) и Николо-Ямской храм на улице Циолковского.

Пресс-служба городской администрации уточняет, что работы были выполнены силами сотрудников МУП «Рязанские Городские Распределительные Электрические Сети», при участии префектур и собственников объектов.

За последние три месяца аналогичной подсветкой в Рязани обзавелись здание городского клинического родильного дома №2, железнодорожного вокзала «Рязань-2», общеобразовательной школы №6, детской поликлиники №7, РГРТУ, гостиницы «Ока».

Всего же в этом году уже более 60 зданий украсили свои стены архитектурно-художественной подсветкой.

Николо-Ямской храм. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Николо-Ямской храм. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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