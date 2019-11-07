Рязанский картофель в Молдову не поедет

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-07T13:37:55+03:00

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Сотрудники отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели отбор проб картофеля от партии, предназначенной на экспорт в республику Молдова. Причем, на основании заявки отправителя

Затем образцы были направлены на исследования в фитосанитарную испытательную лабораторию московской Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. В ходе экспертизы сотрудниками ЦНМВЛ были выявлены Y-,M-,S- вирусы картофеля.

Согласно фитосанитарным требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Республики Молдова, картофель продовольственный должен быть свободен от вредных организмов, ввоз и распространение которых в Республике Молдова запрещен.

Характерно, что обнаруженные вирусы не являются карантинными для России, но иная картина для молдавских соседей. Объясняется это просто: при продолжительных плюсовых температурах увеличивается популяция тлей, которые являются переносчиками вирусных заболеваний.

Таким образом, 22 тонны рязанского картофеля в Молдову не отправятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU