Чем кормят рязанцев под видом «Докторской» колбасы

Бренд значит в современной торговле многое. «Докторская» колбаса – это широко раскрученный бренд еще с советских времен: ее режут на бутерброды и в русский вариант салата «Оливье» – да в какой рецептуре она только не используется. И мы впервые в истории «КП»-Рязань» решили проверить качество именно этой всенародно любимой колбасы.

Главное – состав

Куда чаще всего ходят жители Рязани за покупками? Как оказалось – на ярмарку выходного дня, которая с недавних пор располагается огромным разноцветным табором на площади возле Центрального рынка. Вот и мы отправились туда же вместе с сотрудницей Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям. Нас интересовала продукция рязанских производителей. На ярмарке было не протолкнуться, особенно много и охотно покупали в палатке с надписью «ИП Ржавскй Н.В.». При этом вожделенная нами «Докторская» лежала в сторонке – жителей Рязани в основной массе интересовали копчености из свинины и говядины. Как оказалось впоследствии, это немаловажный фактор наших «колбасных» испытаний.

За такую цену в колбасу нужно класть только свинину и говядину.Фото: Павел АВЕРИН

На проверку купили пять образцов «Докторской» колбасы от следующих производителей: «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Авангард», ИП Михайлов, ИП Ржавский Н.В. и ООО «Соколовские колбасы». При этом, по требованию экспертов, целостность упаковки не нарушалась – следовательно, маркировка с выходными данными была в наличии, а вес каждого образца был не менее 1 килограмма. Упакованные в толстый полиэтиленовый пакет и сложенные в термосумку, образцы отправились в Москву – в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию (ЦНМВЛ).

Все образцы были зашифрованы, поэтому сотрудники лаборатории не знали, какую именно они колбасу проверяют. А перед ними мы поставили только один, но ключевой вопрос: «Колбаса настоящая или фальсификат?»

Параллельно мы провели на нашем сайте опрос на тему: «На что вы обращаете внимание при покупке колбасы?». 51,79 % респондентов обращают внимание на состав, 25 % – на внешний вид и 21,43 % – на цену; 7,14 % – на рекомендации знакомых; чуть более 1,79 % – на очередь за этим продуктом и быстро пустеющие полки; 14,29 % и вовсе никогда не покупают колбасу.

Должна быть говядина и свинина…

Пока колбасу проверяли в столице, мы задали вопрос эксперту-товароведу, кандидату технических наук Елене Аксеновой: «Чем отличается настоящая «Докторская» колбаса от подделки?».

– Вареная колбаса с наименованием «Докторская» может изготавливаться только по ГОСТу (см. «Справку «КП»). Соответственно, мясным сырьем для ее производства служит говядина и свинина. Поэтому мяса птицы (ДНК курицы) и сои (ДНК сои) в колбасе с наименованием «Докторская» априори быть не должно, – категорично заявила Елена Сергеевна.

Куриного меланжа не должно быть в "Докторской" колбасе - но скопинцы хотя бы его заявили.Фото: Павел АВЕРИН

Эксперт пояснила, что, если мы хотим купить продукт с характерным мясным вкусом, следует обращать внимание на информацию, заявленную в маркировке вареной колбасы. В нашем случае наименование должно быть: «Колбаса вареная, охлажденная Докторская, категория А». Основным сырьем из мясных ингредиентов на этикетке должны значиться только свинина и говядина. Дополнительное сырье: соль, молоко, яичный порошок, регулятор кислотности Е452, сахар, аскорбиновая кислота, мускатный орех, фиксатор окраски Е250.

Также Аксенова пояснила, что в случае, если производитель изменил рецептуру «Докторской» колбасы, то он обязан изменить и ее наименование:

– Он может назвать ее как угодно, но только не «Докторская категория А». Это может и «По-докторски высший сорт»; «Докторская стародворская премиум высший сорт»; «Докторская по-рязански» – как угодно. Измененное наименование указывает на то, что продукт изготовлен по оригинальной рецептуре производителя – по техническим условиям предприятия.

… а на деле курица и соя

Московские эксперты сработали быстро – уже в течение недели поступили результаты. Вот как их прокомментировала руководитель Московской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ Оксана Другова:

– Присутствие компонентов, не заявленных в составе пищевого продукта, может свидетельствовать о его фальсификации. К примеру, мяса курицы в продукции из мяса говядины или свинины. Так недобросовестный производитель снижает издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым. При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке не являются оправданием для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции.

А вот что говорится в официальном ответе: «В октябре 2019 года в Московскую испытательную лабораторию подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ поступило 5 образцов колбасных изделий для проведения исследований на выявление незаявленных в маркировке компонентов животного происхождения. Отметим, в испытательные отделы образцы поступают в обезличенном виде (без указания производителя и места отбора).

В двух пробах из пяти специалисты отдела молекулярных исследований обнаружили несоответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»:

– в образце № 4 (ИП Ржавский Н.В. Помните, мы написали об изобилии на прилавке этого предпринимателя копченостей?! – Ред.) обнаружена видоспецифичная ДНК курицы и специфические фрагменты ДНК сои, не указанные производителем в составе продукта;

– в образце № 1 («Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» – Ред.) специалисты лаборатории также выявили незаявленные в составе продукта ДНК курицы».

Но потенциальным покупателям «Докторской» других производителей – ООО «Авангард», ИП Михайлов и ООО «Соколовские колбасы» – радоваться рано, ведь они честно указали на маркировке этого изделия курицу.

Стало быть, это не «Докторская» в классическом, ГОСТовском, понимании этого слова. Зато цена на нее начинается от 350 рублей за кг, причем самая высокая – 480, именно у Ржавского.

Так что ранжирования продукции, к которому так привыкли читатели «КП-Рязань», увы, не будет – настоящая «Докторская» на ярмарке выходного дня нам так и не попалась.

Вместо послесловия

Результаты экспертизы внесены в общероссийскую электронную систему Россельхознадзора: имена рязанских «героев-производителей» стали известны на всю страну. А в региональном управлении ведомства нас уверили, что соответствующие меры к нарушителям будут приняты. Столь стремительная реакция надзорных органов после «комсомольской» экспертизы внушает уверенность – значит, мы на верном пути. Еще один момент: возможности ЦНМВЛ очень широки, так что можно смело говорить о начале широкомасштабной борьбы с недобросовестными производителями продовольственной продукции.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Директор правовой компании «Юридическая помощь» Сергей Серебряков:

– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» гласит, что любой товар, попадающий на прилавок, должен быть качественным и безопасным для жизни. При этом изготовитель и продавец должны предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о произведенном и реализуемом продукте: о составе продукта, пищевой ценности, об условиях хранения и применения продукта, а также дате и месте его изготовления. Включение в состав товара сырья или добавок, не указанных производителем, не допускается, даже если сам по себе товар безопасен и не причинит вреда здоровью человека. Если информация о продукте питания оказалась недостоверной либо не полной, покупатель имеет право на возврат уплаченной за товар суммы, а также возмещения возникших убытков. Кроме того, потребитель может требовать компенсацию морального вреда, в порядке и на условиях, установленных законом.

СПРАВКА «КП»

Вареная колбаса согласно п. 116 ГОСТ Р 52427-2005, – это изделие различной (цилиндрической или овальной) формы, диаметром или поперечным размером свыше 44 мм, предназначенное для употребления в пищу в охлажденном виде; отклонение размеров от типовых значений ±4 мм.

Колбасы вареные в зависимости от вида сырья и его качества, согласно п. 3 ГОСТ Р 52196-2011 подразделяют на категории А и Б:

4 А: Колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани в рецептуре свыше 60,0 %, без учета воды, потерянной при термической обработке. Ассортимент вареных колбас категории А: «Говяжья», «Московская», «Докторская», «Краснодарская», «Любительская», «Столичная», «Телячья»;

4 Б: Колбасное изделие с массовой долей мышечной ткани в рецептуре от 40,0 % до 60,0 %, без учета воды, потерянной при термической обработке. Ассортимент вареных колбас категории Б: «Диабетическая», «Любительская», «Русская», «Отдельная», «Свиная отдельная», «Отдельная баранья».