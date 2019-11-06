В центре Рязани пройдет выставка арт-елок

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-06T16:59:03+03:00

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В рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» в облцентре проведут конкурс «Арт-Елка», сообщает пресс-служба горадминистрации.

К участию приглашаются все желающие организации, которые могут сделать оригинальную елку, отражающую специфику работы их предприятия. Елки, представленные на конкурс, с 7 декабря установят на Лыбедском бульваре.

Заявки нужно подать до 20 ноября, сам же проект дизайнерского решения – до 1 декабря. Изделия должны быть в высоту 2,5-3 метра, влагостойкие и с ночной подсветкой.

Подробности желающие участвовать в конкурсе могут узнать по телефону +7 (4912) 28-04-98, порядок участия здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU