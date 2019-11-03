2019-11-03T11:04:14+03:00
Общество

Рязанским студентам рассказали, как запись в соцсетях помешает устройству на работу

Двери обещают закрыть в правоохранительные органы и госучреждения
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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Со студентами 1 курса РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте встретились полицейские. Сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального УМВД организовали лекцию в ходе Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде», сообщает пресс-служба областной полиции.

Студентам рассказали, что записи на открытой странице в соцсетях – это публичные заявления о своих взглядах на жизнь.

– Тем, у кого на странице появится материал экстремистской направленности, навсегда закрыты двери в правоохранительные органы, государственные и образовательные учреждения, – объяснили первокурсникам.

Рассказали и о том, что автора ложного звонка о террористическом акте, решившего, например, так сорвать экзамен, найдут очень быстр. Наказание же за такой звонок строгое.

После лекции преподавателям и студентам раздали памятки и листовки с разъяснениями элементарных правил безопасного поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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