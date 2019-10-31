СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-31T08:12:06+03:00

Власти Рязани взялись за реконструкцию перекрестка около «Глобуса». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалистам необходимо для начала разработать проект планировки и межевания участков дорог по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии

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Глава городской администрации Елена Сорокина подписала постановление о подготовке проекта планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии».

Как указано в документе, сделать это необходимо для «обеспечения устойчивого развития территории Рязани, выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории».

Теперь специалистам управления благоустройства нужно подготовить задание на разработку документации и организовать сбор и анализ предложений от физических и юридических лиц.

Напомним, власти Рязани, чтобы улучшить ситуацию с автомобильными пробками локально, планируют разработать документацию по расширению проблемных дорожных участков (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU