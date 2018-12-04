На перекрестке возле «Глобуса» в Рязани расширят проезжие части

СЕГОДНЯ 09:02 2018-12-04T09:23:15+03:00

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Власти Рязани, чтобы улучшить ситуацию с автомобильными пробками локально, планируют разработать документацию по расширению проблемных дорожных участков. Так как денег на масштабные стройки вроде развязок у города нет, такой экономичный (но действенный ли?) вариант планируется применить, например, на перекрестке улицы Большой с Касимовским и Муромским шоссе возле гипермаркета «Глобус». Об этом начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства города Алексей Муковнин заявил в эфире «Радио России - Рязань».

Что же касается дорожной программы как таковой, самые масштабные работы пройдут на улице Ленина, где будет реконструирован аварийный мост. Как и сообщалось ранее, это позволит создать тоннель для пешеходов и велосипедистов, соединяющий две части Лыбедского бульвара.