В 16 школах и 19 детсадах Рязани нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-30T17:33:55+03:00

К началу учебного года в 16 школах, 19 детских садах и дворце детского творчества выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам чиновников городской администрации, чтобы устранить нарушения в этом году выделили 16 млн рублей. Но нужно еще пару десятков миллионов

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30 октября депутаты Рязанской городской Думы обсудили вопросы о состоянии пожарной безопасности в школах и детских садах областного центра.

В своем докладе начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Роман Романов сообщил, что к началу учебного года в 16 школах, 19 детских садах и дворце детского творчества выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Глава регионального управления МЧС Сергей Филиппов добавил, что имеющаяся «дорожная карта» по устранению нарушений до 15 августа 2020 года требует корректировки. По словам чиновников городской администрации, чтобы устранить нарушения в этом году выделили 16 млн рублей, в следующем году планируется 22 млн рублей.

— Мы будем учитывать это при работе над бюджетом следующего года, — отметила председатель гордумы Юлия Рокотянская и поручила сформировать рабочую группу по обсуждению этого вопроса.

Скорректированную «дорожную карту» планируют рассмотреть на следующем заседании комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU