Рязанские чиновники составили план по ликвидации спортшколы «Комета»
29 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала постановление о ликвидации специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Комета». Чиновники оперативно создали ликвидационную комиссию и составили план по ликвидации.
Итак, согласно приложению №2 к постановлению администрации, план включает в себя следующие моменты:
- уведомление работников спортшколы, а также органов службы занятости об увольнении;
- уведомление Фонда социального страхования о ликвидации и налоговиков, а также регистрирующего органа о скорой ликвидации спортшколы;
- поиск кредиторов, получение дебиторской задолженности и составление промежуточного ликвидационного баланса;
- выплата кредиторам в порядке очередности.
Дальше чиновникам остается только сообщить регистрирующему органу, что спортивная школа с богатой историей «Комета» ликвидирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU