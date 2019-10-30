Рязанские чиновники составили план по ликвидации спортшколы «Комета»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-30T12:21:56+03:00

Уведомить работников об увольнении, расплатиться с кредиторами и получить на руки документы об официальном закрытии учреждения

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29 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина подписала постановление о ликвидации специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Комета». Чиновники оперативно создали ликвидационную комиссию и составили план по ликвидации.

Итак, согласно приложению №2 к постановлению администрации, план включает в себя следующие моменты:

- уведомление работников спортшколы, а также органов службы занятости об увольнении;

- уведомление Фонда социального страхования о ликвидации и налоговиков, а также регистрирующего органа о скорой ликвидации спортшколы;

- поиск кредиторов, получение дебиторской задолженности и составление промежуточного ликвидационного баланса;

- выплата кредиторам в порядке очередности.

Дальше чиновникам остается только сообщить регистрирующему органу, что спортивная школа с богатой историей «Комета» ликвидирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU