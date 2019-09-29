В подковерной борьбе спортивных чиновников проигрывают юные самбисты

В редакцию «КП-Рязань» обратились родители юных самбистов, занимающихся в зале Дома физкультуры «Буревестник» (именно так этот объект, известный своим бассейном, именуется официально), что по соседству с Центральным парком культуры и отдыха. Подросткам в сентябре сократили число занятий, и сразу появились упорные слухи, что спортивный зал вообще закроют. Мы выслушали мнение всех заинтересованных сторон.

ГДЕ ЗДЕСЬ СЛАБОЕ ЗВЕНО?

Сам «Буревестник» еще с советских времен принадлежал Рязанскому областному совету профсоюзов. В те времена существовало мощное спортивное общество этого ведомства («Трудовые резервы», а позднее – «Россия»), и в огромном количестве их спорткомплексов бесплатно занимались миллионы. Но времена изменились: появились собственники помещений, арендаторы и субарендаторы. Рынок диктовал свои условия, причем российский вариант капитализма обходился без социальной ориентированности. Изменения коснулись спортивных объектов и сооружений, на которых занималось подрастающее поколение теперь уже российских спортсменов.

Домом физкультуры «Буревестник» по-прежнему владеет областной совет профсоюзов во главе с Инной Калашниковой. Арендатор спортивного объекта – региональное отделение спортобщества тех же профсоюзов «Россия» (руководитель – Анатолий Лушин), которое сдает помещения в субаренду управлению физкультуры и массового спорта администрации города Рязани (начальник – Марина Кащеева). И уже в его структуру входит специализированная детско-юношеская спортивная школа (СДЮСШОР) «Юпитер», один из филиалов которой как раз и располагается в «Буревестнике». Деньги за субаренду платит, стало быть, городское спортуправление.

– По договору аренды права и обязанности есть у каждой из сторон. Мы предоставили здание для того, чтобы арендатор его содержал и вел там спортивно-оздоровительные мероприятия, – пояснила Инна Калашникова. – Лушин за свой счет проводит капитальный и косметический ремонт, занимается ежедневным содержанием помещения. Как отдельное юридическое лицо он ведет финансово-хозяйственную деятельность, в том числе заключает договоры субаренды, причем условия договора с нами не согласовывает. Соответственно, никаких контрольных функций мы не имеем.

Мы встретились и подробно побеседовали с председателем регионального отделения «России» Анатолием Лушиным в хорошо отремонтированном и по-современному обставленном офисе, расположенном в одном из зданий на стадионе «Спартак».

– Я уже 8 лет не поднимал арендную плату самбистам в «Буревестнике», и в сентябре повысил ее только на 5 %, – заявил Лушин. – Не понимаю, почему такой шум поднялся. Когда Олег Быстров стал начальником спортуправления, арендную плату он урезал на 900 тысяч. Пришла Марина Кащеева – и снова понижение, на 600 тысяч. А цены за свет, за газ и прочие ресурсы нам повышают постоянно, денег явно не хватает. Сейчас арендная плата составляет 1 миллион 400 тысяч в год, в 2020 году она увеличится на 70 тысяч. Если распределить их по 10 месяцам, а столько занимаются у нас в году самбисты, всего по 7 тысяч получится…

Профсоюзы сдают спортобществу «Россия» в аренду помещения согласно занимаемой площади, а вот субаренда производится уже при почасовой оплате. Вероятно, неплохо зарабатывают спортивные функционеры. Стало быть, условия для рязанских юных спортсменов должны неуклонно улучшаться. Действительно, Анатолий Лушин привел наглядные примеры этого процесса.

Победитель первенства ЦФО Виталий Прохоров занимается на тренажере, который старше него.Фото: Павел АВЕРИН

ТАК ДВА ЗАЛА ИЛИ ОДИН?

За время нашего общения Лушин несколько раз упомянул, что до конца года ему должны заплатить полмиллиона. И если этого не случится, он будет вынужден попросить юных самбистов с тренерско-преподавательским составом освободить спортзал.

Странно, что сведения о зале у конфликтующих сторон разнятся. Анатолий Лушин указывает в документах две цифры: зал самбо размером 11х9 м, час занятий в котором стоит 1145 рублей, а второй размером 13х10 м – с оплатой 1580

рублей. А субарендаторы утверждают, что фактический размер единственного зала – 18х12 м. Неувязка выходит.

Но журналисты напрасно попытались бы брать на себя функции аудиторов. Этим должны заниматься профессионалы. Интересно, кто и когда в последний раз проверял результаты финансово-хозяйственной деятельности рязанского отделения ДСО «Россия»? Действительно ли деньги тратятся только на целевые нужды на создание лучших условий для воспитания подрастающего поколения рязанских спортсменов? Инна Калашникова, напомним, говорит: «Никаких контрольных функций мы не имеем».

Договор аренды между Областным советом профсоюзов и спортобществом «Россия» истекает в 2022 году. Причем, в нем прописано, что арендатор имеет право продажи арендуемых помещений. Неужели спортивные объекты областного центра, уже вписанные в историю советского и российского спорта, уйдут с молотка? И нет ли цивилизованного подхода в решении этого вопроса?

По словам Инны Калашниковой, у профсоюзов нет специалистов и возможности обслуживать стадионы и спортсооружения, поэтому они сданы тем, кто этим занимается профессионально. Если Лушин и его команда денно и нощно пекутся об объектах, на что мы надеемся, – никаких вопросов не возникает. Но неужели предшественники Калашниковой подписали договор на столь кабальных условиях, что ни проверить что-то, ни расторгнуть договор нельзя? Или при его подписании были учтены все условия «заинтересованных сторон»?

Если все же договор расторгнут, или возникнут иные обстоятельства, Инне Калашниковой можно задуматься о сдаче сооружения управлению физкультуры и массового спорта напрямую. Тогда арендная плата для юных атлетов наверняка понизится, а вопросы капитального и текущего ремонта можно будет передать специализированным организациям на условиях аутсорсинга.

Кстати, Анатолий Лушин накануне нашей встречи побывал на аудиенции в городской администрации у замглавы Игоря Тишина, от которой у него остались неприятные впечатления:

– Игорь Николаевич меня не слышит или не хочет слышать, между нами возникла стена непонимания.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мы оставляем за скобками тот факт, что именно в этом спортзале, вокруг которого поднялась шумиха, зарождалось рязанское самбо. В зал теперь ходят дети тех, кто когда-то прославил рязанскую борцовскую школу. Причем занимаются те, кто живет неподалеку от «Буревестника». Если школу самбистов все-таки оттуда выживут, то будут ли вечно занятые родители сопровождать своих детей в спортзал «Озона», который готов стать альтернативой. Если нет, то может статься так, что на Рязанской земле по крайней мере одним чемпионом будет меньше.

КСТАТИ

Еще в 2014 году Министерство спорта России приняло «Дорожную карту» по реорганизации спортшкол. Конкретные указания были даны в письме Минспорта РФ от 21.12.2015 №ВМ-04-07/8492. Федеральная власть требует разделить спортивное воспитание на две части: спортшколы, ориентированные на массовый спорт, и спортшколы олимпийского резерва, где будут заниматься таланты и самородки – будущие чемпионы. Первые останутся в ведении органов образования, вторые перейдут под управление Минспорта. Причиной новшеств называют обеспокоенность властей падением уровня спорта высоких достижений. Надо воспитывать юных спортсменов, которые в ближайшем будущем одержат победы во имя России – требуют они.