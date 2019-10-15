Юные рязанские самбисты возобновят тренировки в «Буревестнике» в полном объеме
Секция по самбо СДЮСШОР «Юпитер» возобновит свою работу в полном объеме в «Буревестнике» с 15 октября. Это стало известно после проведения рабочего совещания, в котором приняли участие председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем также участвовал депутат Рязанской гордумы Роман Худяков.
Пресс-служба горадминистрации подчеркивает, что при активном содействии регионального правительства и депутатского корпуса была достигнута договоренность с руководством областного отделения спортобщества «Россия», которому и принадлежит «Буревестник», о возобновлении тренировочного процесса юных самбистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU