Юные рязанские самбисты возобновят тренировки в «Буревестнике» в полном объеме

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-15T06:18:27+03:00

Юные самбисты продолжат тренировки в необходимом для них объеме. Фото: Павел АВЕРИН

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Секция по самбо СДЮСШОР «Юпитер» возобновит свою работу в полном объеме в «Буревестнике» с 15 октября. Это стало известно после проведения рабочего совещания, в котором приняли участие председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем также участвовал депутат Рязанской гордумы Роман Худяков.

Пресс-служба горадминистрации подчеркивает, что при активном содействии регионального правительства и депутатского корпуса была достигнута договоренность с руководством областного отделения спортобщества «Россия», которому и принадлежит «Буревестник», о возобновлении тренировочного процесса юных самбистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU