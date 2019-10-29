Рязанцев призвали внести вклад в стратегическое развитие города

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-29T16:06:18+03:00

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Чиновники начнут приглашать жителей Рязани на встречи с руководителями городской администрации, сообщает пресс-служба исполнительного органа. Таким образом власть будет собирать мнения и идеи рязанцев о развитии городской инфраструктуры. В будущем эти идеи войдут в основу Карты предложений рязанцев и в план стратегического развития областного центра.

Мероприятия по сбору мнений пройдут в разных районах города. При себе рязанцам нужно иметь паспорт с пропиской в соответствующем районе. Но участвовать в качестве слушателя, при наличии свободных мест, могут все инициативные рязанцы, независимо от места проживания.

Первая встреча пройдет в Советском районе 9 ноября в 10:00 в конференц-зале Дворца детского творчества. Продолжительность – 90 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU