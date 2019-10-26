2019-10-26T16:34:27+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП с эвакуатором на трассе М5 под Рязанью

Его буквально снес микроавтобус с прицепом, летевший на красный сигнал светофора
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Фото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтакте.Фото: Кадр с видео группы «Дороги Рязани» ВКонтакте.
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В субботу, 26 октября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте опубликовано видео момента ДТП, случившегося накануне в Рыбновском районе. Авария, по словам очевидца, приславшего запись, произошла на трассе М5 «Урал» – на перекрестке с дорогой, ведущей из Рыбного.

Запись сделана видео-регистратором машины, самой чудом не попавшей эпицентр ДТП.

На кадрах отчетливо видно: в тот момент, когда со стороны райцентра и с противоположной дороги на свой «зеленый» на федеральную трассу начали выдвигаться автомобили, на перекресток со стороны столицы вылетел микроавтобус, перевозивший на прицепе другой автомобиль.

В итоге микроавтобус с прицепом буквально снес эвакуатор, выезжающий на трассу. Последний, кстати, задел автомобиль, на регистратор которого и попала эта авария.

Официальных данных о ДТП и его последствиях пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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