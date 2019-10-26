2019-10-26T11:41:25+03:00
Происшествия

В сети появилось видео вечерней аварии в центре Рязани

ДТП снова произошло на площади Ленина
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтактеФото: Кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте
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В группе «Дороги Рязани» ВКонтакте опубликовано видео момента ДТП на площади Ленина. Авария случилась вечером в пятницу, 25 октября, на перекрестке при выезде на Первомайский проспект.

На записи отчетливо видно, как потоки машин со стороны Дома художника и памятника Ленину останавливаются, а автомобили с улиц Сенной и Маяковского начинают движение через перекресток.

В тот момент, когда одна из машин, выезжающая с улицы Сенной, достигла середины перекрестка, в нее на скорости влетает легковушка, ехавшая со стороны Первомайки.

Удар пришелся в правую сторону автомобиля, после чего его развернуло почти на 180 градусов. На записи видно, что пассажира на переднем месте не было. Позже оба водителя самостоятельно вышли из своих машин.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

ДТП в центре Рязани. 25 октября..

ИСТОЧНИК KP.RU

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