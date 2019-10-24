2019-10-24T17:09:09+03:00
Общество

МГИК приказал уволить преподавателей рязанского филиала

Заново аккредитовать профильные направления подготовки в местных вузах раньше следующего учебного года не получится
Антон КОНОВАЛОВ
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Московский государственный институт культуры приказал врио директора Александру Мешкову уволить работников рязанского филиала. Тех, кто выполняет учебную нагрузку на условиях почасовой оплаты, должны письменно оповестить до 31 октября, а через 30 дней расторгнуть трудовые договора в одностороннем порядке.

Напомним, приказ о ликвидации филиала издан 14 октября, хотя преподавателям и студентам о смерти их альма-матер объявили с началом учебного года. С тех пор они активно боролись за то, чтобы единственный вуз в сфере культуры все-таки выжил.

Власти, до последнего хранившие молчание, теперь заверяют, что тоже пытались убедить федеральных коллег передумать, но с интересами региона Минкультуры России считаться не стало. Теперь в пожарном порядке разрабатывается вопрос переноса специальностей в местные вузы.

- Поняв, что мы не сможем отстоять эту позицию (против закрытия «кулька» - Ред.), я направил письмо в адрес Владимира Мединского о согласовании открытия новых направлений подготовки в Рязани, в первую очередь, в Рязанском государственном университете, - цитирует губернатора Николая Любимова ТАСС.

Вопрос также обсуждается с Миноборнауки России.

Любимов признает, что регион испытывает дефицит кадров с высшим образованием в сфере культуры, а нынешняя ситуация приведет только к обострению этого дефицита. Тем более, что даже в случае положительного решения федеральных учредителей местные вузы смогут аккредитовать профильные направления подготовки лишь к началу следующего учебного года.

Остается добавить, что для большинства студентов перевод в головной вуз связан с множеством сложностей – от бытовых до учебных (из-за дополнительной аттестации).

ИСТОЧНИК KP.RU

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