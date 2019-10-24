МГИК приказал уволить преподавателей рязанского филиала
Московский государственный институт культуры приказал врио директора Александру Мешкову уволить работников рязанского филиала. Тех, кто выполняет учебную нагрузку на условиях почасовой оплаты, должны письменно оповестить до 31 октября, а через 30 дней расторгнуть трудовые договора в одностороннем порядке.
Напомним, приказ о ликвидации филиала издан 14 октября, хотя преподавателям и студентам о смерти их альма-матер объявили с началом учебного года. С тех пор они активно боролись за то, чтобы единственный вуз в сфере культуры все-таки выжил.
Власти, до последнего хранившие молчание, теперь заверяют, что тоже пытались убедить федеральных коллег передумать, но с интересами региона Минкультуры России считаться не стало. Теперь в пожарном порядке разрабатывается вопрос переноса специальностей в местные вузы.
- Поняв, что мы не сможем отстоять эту позицию (против закрытия «кулька» - Ред.), я направил письмо в адрес Владимира Мединского о согласовании открытия новых направлений подготовки в Рязани, в первую очередь, в Рязанском государственном университете, - цитирует губернатора Николая Любимова ТАСС.
Вопрос также обсуждается с Миноборнауки России.
Любимов признает, что регион испытывает дефицит кадров с высшим образованием в сфере культуры, а нынешняя ситуация приведет только к обострению этого дефицита. Тем более, что даже в случае положительного решения федеральных учредителей местные вузы смогут аккредитовать профильные направления подготовки лишь к началу следующего учебного года.
Остается добавить, что для большинства студентов перевод в головной вуз связан с множеством сложностей – от бытовых до учебных (из-за дополнительной аттестации).
ИСТОЧНИК KP.RU