«Ростелеком» поможет оцифровать и сохранить урожай

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-23T15:55:57+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и группа компаний «Русагро», крупнейший вертикальный агрохолдинг России, запустили систему контроля за движением урожая зернобобовых культур и свеклы. Она позволит повысить сохранность готовой продукции на всех стадиях уборки и транспортировки во всех регионах деятельности «Русагро».

Система предназначена для контроля за движением готовой продукции на каждом этапе производственного процесса: от уборки в поле, приемки и передачи между участниками сбора урожая до его транспортировки и сдачи на пункте приемки. Система обеспечивает прозрачное и оперативное предоставление информации о движении готовой продукции.

Система контроля построена с использованием технологии индустриального интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) и обеспечивает программно-аппаратный сбор данных с датчиков и идентификационных RFID-карт, установленных на средствах сбора, передачи и транспортировки урожая, а также передачу этих данных по мобильным сетям в информационную систему заказчика, которая отображает необходимые сведения на автоматизированном рабочем месте пользователя.

Особенностью работы системы контроля является то, что идентификация получателя при выгрузке готовой продукции в бункер-перегрузчик осуществляется беспроводным способом, без остановки рабочего процесса. Система позволяет участникам приемки и передачи урожая уверенно и однозначно идентифицировать друг друга, независимо от способа подъезда к выгружному устройству, а также в условиях запыленности и при наличии рядом другой техники, снабженной беспроводной идентификационной аппаратурой. Система контроля функционирует в том числе и при отсутствии сигнала сотовой связи.

Система контроля за движением урожая будет тиражироваться в течение 2019–2020 гг. Решение о дальнейшем масштабировании проекта во всех регионах деятельности «Русагро» принято после подведения итогов успешной опытной эксплуатации пилотной зоны системы контроля за движением урожая в Белгородской области.

- При выборе подходов к выполнению целевой задачи и построению архитектуры системы по контролю движения урожая, мы проанализировали ряд имеющихся на рынке готовых продуктов. Было решено остановиться на новой разработке “Ростелекома”, обеспечивающей исполнение всех требований. Мы применили ряд технических решений, направленных на увеличение оперативности доставки данных и их достоверности при работе техники в поле, в условиях отсутствия 100% покрытия мобильного интернета. Ожидаем, что тиражирование созданной системы позволит повысить сохранность урожая на всех этапах и прозрачность движения готовой продукции на пути от поля до мест хранения, - сказал руководитель управления информационных технологий ГК «Русагро» Павел Дрейгер.

- Использование в сельском хозяйстве инновационных решений, позволяющих оцифровать движение готовой продукции, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели. Создание и успешная опытная эксплуатация пилотной зоны системы контроля за движением урожая на территории Белгородской области позволяет применить отработанные технические решения для других территорий и отраслей сельского хозяйства, - отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

- Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором “Ростелеком” обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые решения в области индустриального интернета. Главной задачей для нашей компании в реализации данного проекта является оперативное создание системы, которая поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски. Уверен, что мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с компанией “Русагро”, которое окажет благотворное влияние на отрасль в целом», - заявил вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU