2019-10-23T15:53:12+03:00
Общество

Крест на лесной дороге: место, где бандиты убили 19 человек, обозначили памятным знаком

В год 95-летия со дня жуткой резни на Глумовском кордоне снова заговорили о былой трагедии
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Поклонный крест и мемориальная табличка на месте, где когда-то стоял Глумовский кордон.Поклонный крест и мемориальная табличка на месте, где когда-то стоял Глумовский кордон.
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В Спасском районе на скрещении лесных дорог по инициативе журналистов «Комсомольской правды» Евгения Баранцева и Александра Ефанова установили поклонный крест и памятную доску.

Когда-то на этом месте стоял Глумовский кордон Кудомского лесничества, на котором 14 июля 1924 года произошло самое кровавое преступление в истории страны. Жертвами бандитского налета стали 19 человек: мужчины, женщины, дети – все, кто в тот недобрый час оказались поблизости (читать подробнее).

К 95-летию со дня печальных событий на страницах «Комсомольской правды» появилась статья, рассказывающая детали громкого дела. Но журналисты решили пойти дальше и обратились в администрацию Спасского района с инициативой увековечить имена жертв резни.

Спусти три месяца после выхода материала на «Глумовском кордоне» появились поклонный крест и мемориальная табличка. Благочинный Спасского южного благочиния иерей Иоанн Иванов отслужил заупокойную литию. Имена погибших, чьи могилы затерялись в годах, вновь воскресли.

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Корреспонденты «Комсомольской правды» отправились по следам трагедии 95-летней давности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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