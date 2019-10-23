Крест на лесной дороге: место, где бандиты убили 19 человек, обозначили памятным знаком
В Спасском районе на скрещении лесных дорог по инициативе журналистов «Комсомольской правды» Евгения Баранцева и Александра Ефанова установили поклонный крест и памятную доску.
Когда-то на этом месте стоял Глумовский кордон Кудомского лесничества, на котором 14 июля 1924 года произошло самое кровавое преступление в истории страны. Жертвами бандитского налета стали 19 человек: мужчины, женщины, дети – все, кто в тот недобрый час оказались поблизости (читать подробнее).
К 95-летию со дня печальных событий на страницах «Комсомольской правды» появилась статья, рассказывающая детали громкого дела. Но журналисты решили пойти дальше и обратились в администрацию Спасского района с инициативой увековечить имена жертв резни.
Спусти три месяца после выхода материала на «Глумовском кордоне» появились поклонный крест и мемориальная табличка. Благочинный Спасского южного благочиния иерей Иоанн Иванов отслужил заупокойную литию. Имена погибших, чьи могилы затерялись в годах, вновь воскресли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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