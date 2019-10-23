На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
24 октября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
По информации властей, причина отключения – валка аварийных деревьев.
В четверг с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. 2-й Дачный переулок, дома с 13 по 21;
- ул. Северная, дома с 1 по 15, дома с 16 по 26;
- ул. Заречная, дома с 1 по 26;
- ул. Бронная, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д. 42.
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ИСТОЧНИК KP.RU