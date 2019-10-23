2019-10-23T15:45:03+03:00
Общество

На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество

Власти города продолжают валить аварийные деревья в областном центре
Яков РЫКОВ
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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24 октября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации властей, причина отключения – валка аварийных деревьев.

В четверг с 09:30 до 12:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. 2-й Дачный переулок, дома с 13 по 21;

- ул. Северная, дома с 1 по 15, дома с 16 по 26;

- ул. Заречная, дома с 1 по 26;

- ул. Бронная, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д. 42.

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Молиться круглосуточно можно теперь в четырех районах области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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