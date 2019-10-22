2019-10-22T14:41:14+03:00
Происшествия

Под Рязанью молодая женщина стащила более 150 бревен

Задержанная жительница Кораблинского района решила, что без ее участия стройматериалы просто сгниют
Яков РЫКОВ
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По словам задержанной, она подумала, что бревна бесхозные, могут сгнить без прока — и решила пустить их в дело.По словам задержанной, она подумала, что бревна бесхозные, могут сгнить без прока — и решила пустить их в дело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть полиции обратилась 40-летняя жительница деревни Чигасово Кораблинского района, которая сообщила, что с ее усадьбы пропали 158 бревен. Ранее женщина купила их для строительства. Бревна женщина аккуратно сложила у границы своего земельного участка, но однажды днем они исчезли.

Соседи пострадавшей рассказали оперативникам, что днем видели на улице деревни небольшой грузовик, который совершил несколько рейсов с грузом бревен. Местные подумали, что хозяйка стройматериалов решила просто перевезти их в другое место, но на всякий случай — из деревенского любопытства — запомнили часть госномера автомобиля.

Установить владелицу грузовика было уже не сложно. Ею оказалась 34-летняя жительница соседнего села. Часть бревен женщина уже складировала на своем участке, а часть осталась в кузове машины.

По словам задержанной, она подумала, что бревна бесхозные, могут сгнить без прока — и решила пустить их в дело. Потом она наняла грузчиков, и те на ее грузовике отвезли бревна к ней домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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