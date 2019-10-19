С двух рязанских домов украли 350 метров телефонного кабеля
Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу 350 метров телефонного кабеля, проложенного в жилых домах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в дежурную часть обратился руководитель фирмы, которая обеспечивает телефонную связь для жильцов ряда домов по улице Бирюзова. Автоматическая система зафиксировала разрывы кабельной сети в двух домах. Специалист предположил, что кабель просто похитили.
Оперативники выехали по адресам и установили, что, действительно, с чердаков двух соседних домов похитили 350 метров кабеля.
Сотрудники угрозыска опросили жильцов этих домов и выяснили, что недавно по подъездам ходил один мужчина. При встрече с жильцами он отворачивался.
Вскоре полицейские установили личность рязанца. Им оказался 47-летний житель соседнего дома. У него обнаружили и изъяли похищенный кабель.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU