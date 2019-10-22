2019-10-22T13:07:54+03:00
Происшествия

В Шацке росгвардейцы задержали находящегося в розыске судимого рязанца

Во время патрулирования на одной из улиц райцентра сотрудники вневедомственной охраны заметили разыскиваемого мужчину, задержали и передали полиции
Яков РЫКОВ
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Фото: Росгвардия Рязанской области.Фото: Росгвардия Рязанской области.
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21 октября в Шацке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, скрывшегося от полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

На инструктаже при заступлении на службу группа задержания получила ориентировку на жителя города Сасово, который скрывался от органов следствия. Ранее судимый мужчина подозревается в уклонении от административного надзора или несоблюдения установленных судом ограничений.

Во время патрулирования на одной из улиц Шацка наряд Росгвардии заметил разыскиваемого мужчину, задержал и передал полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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