Преступника, объявленного в розыск в Узбекистане, нашли в Рязани
На родине он уводил крупный рогатый скот
Изменить размер текста:
В Рязани задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине. Причина – кражи трех голов крупного рогатого скота в 2013 году.
Узнав, что предполагаемый преступник может скрываться где-то на территории региона, рязанские полицейские начали поиски и через некоторое время нашли его в съемной квартире на улице Великанова. В России мужчина находился нелегально, деньги на хлеб добывал случайными заработками.
Пока решается вопрос об экстрадиции, задержанного заключили под стражу, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU