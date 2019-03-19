Преступника, объявленного в розыск в Узбекистане, нашли в Рязани

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-19T09:30:33+03:00

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В Рязани задержали гражданина Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине. Причина – кражи трех голов крупного рогатого скота в 2013 году.

Узнав, что предполагаемый преступник может скрываться где-то на территории региона, рязанские полицейские начали поиски и через некоторое время нашли его в съемной квартире на улице Великанова. В России мужчина находился нелегально, деньги на хлеб добывал случайными заработками.

Пока решается вопрос об экстрадиции, задержанного заключили под стражу, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU