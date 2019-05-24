2019-05-24T14:18:46+03:00
Происшествия

В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск

Его подозревают в том, что на родине он совершил тяжкое преступление
Антоний ВОХЕЧ
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Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России установили местонахождение и задержали проживающего в Рязани иностранного гражданина, находящегося в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В апреле этого года правоохранителям поступила ориентировка на розыск 28-летнего гражданина одной из зарубежных стран, который третий год на законных основаниях проживал в Рязани. В международный розыск мужчину объявили потому, что на родине его подозревали в том, что несколько лет назад он совершил тяжкое преступление.

Как оказалось, мужчина появлялся редко по месту регистрации, но оперативникам не составило труда разыскать и задержать подозреваемого. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы страны-инициатора розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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