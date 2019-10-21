Рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода, уволили из органов
В понедельник, 21 октября, из органов внутренних дел уволили сотрудника, двумя днями ранее инициировавшего смертельное ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 19 октября. Около полуночи на Касимовское шоссе Hyundai сбил 43-летнего жителя облцентра, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчина скончался на месте.
За рулем иномарки оказался 28-летний сотрудник отдела МВД по Советскому району. После ДТП выяснилось, что полицейский был пьян.
– Он ехал на личном автомобиле во внеслужебное время, не в форменной одежде, – уточнили в пресс-службе УМВД.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU