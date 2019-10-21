Против полицейского, который пьяным сбил пешехода насмерть, возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о смертельном ДТП в Рязани, которое устроил полицейский. На Касимовском шоссе он, управляя Hyundai ix35, сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
Жертвой наезда, случившегося около полуночи 19 октября, стал 43-летний житель города. Инспекторы ГИБДД, приехавшие на место, выяснили, что 28-летний служитель закона был нетрезв.
Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, меру пресечения задержанному изберут в ближайшее время. По делу назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся другие действия, которые позволят установить все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU