2019-10-21T16:41:40+03:00
Происшествия

Против полицейского, который пьяным сбил пешехода насмерть, возбудили дело

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, назначены судебные экспертизы
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о смертельном ДТП в Рязани, которое устроил полицейский. На Касимовском шоссе он, управляя Hyundai ix35, сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

Жертвой наезда, случившегося около полуночи 19 октября, стал 43-летний житель города. Инспекторы ГИБДД, приехавшие на место, выяснили, что 28-летний служитель закона был нетрезв.

Как сообщает пресс-служба областного следственного управления, меру пресечения задержанному изберут в ближайшее время. По делу назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся другие действия, которые позволят установить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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