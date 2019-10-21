Во вторник в Приокском изменят схему движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-21T19:29:11+03:00

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Во вторник, 22 октября, в Приокском поселке Рязани ограничат движение, а пассажирский транспорт пустят в обход, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это вызвано проведением военно-патриотической акции.

С 9.00 до 11.00 по ул. Октябрьская (от дома №3 до дома №13) и по ул. К. Маркса (от перекрестка с ул. Энгельса и до ул. Октябрьской) движение закроют.

Общественный транспорт пойдет по следующей схеме:

– троллейбусы №№8, 9, и16 до остановки «Комбайновый завод» следуют в прямом и обратном направлении по ул. Шабулина – ул. Интернациональной – ул. Промышленной;

– автобусы №№42, 53, 66, 82 и 87 в прямом и обратном направлении следуют по ул. Магистральной – ул. Станкозаводской, далее по своим маршрутам.

Автомобилистов просят не парковаться на указанных выше участках с 8.00 до 11.00.

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Цена контракта может превысить 200 миллионов рублей. В эту сумму входят работы по содержанию участков (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU