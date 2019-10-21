Минтранс заказал ремонт 10 километров трассы Рязань-Ряжск

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-21T11:15:16+03:00

Цена контракта может превысить 200 миллионов рублей. В эту сумму входят работы по содержанию участков

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До октября 2020 года отремонтируют три участка автодороги Рязань-Ряжск общей протяженностью около 10 километров. Аукцион с максимальной ценой контракта 206 миллионов рублей размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает подведомственная региональному минтрансу «Дирекция дорог Рязанской области».

В указанную сумму помимо ремонта включены работы по содержанию участков до конца 2024 года. Сами они расположены в Старожиловском районе: между населенными пунктами Акулово и Гулынки, в районе села Асташово, а также между поворотом на Хрущево (село Соболево) и Суйском.

Подрядчика планируется выбрать 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU