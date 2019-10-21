Минтранс заказал ремонт 10 километров трассы Рязань-Ряжск
До октября 2020 года отремонтируют три участка автодороги Рязань-Ряжск общей протяженностью около 10 километров. Аукцион с максимальной ценой контракта 206 миллионов рублей размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает подведомственная региональному минтрансу «Дирекция дорог Рязанской области».
В указанную сумму помимо ремонта включены работы по содержанию участков до конца 2024 года. Сами они расположены в Старожиловском районе: между населенными пунктами Акулово и Гулынки, в районе села Асташово, а также между поворотом на Хрущево (село Соболево) и Суйском.
Подрядчика планируется выбрать 29 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU