2019-10-21T17:22:31+03:00
Происшествия

Суд признал задержание подозреваемого в убийстве рязанского ветерана незаконным

Но меру пресечения в виде содержания в СИЗО оставили без изменений
Константин МОГИЛИН
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На заседании молодой человек попросил перевести его под домашний арест.На заседании молодой человек попросил перевести его под домашний арест.Фото: Константин МОГИЛИН
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21 октября в областном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляции на избрание меры пресечения Максиму Куприну. Молодого человека обвиняют в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жена Риммы Федоровны.

Адвокат обвиняемого Анатолий Трифонов сообщил, что считает задержание своего подзащитного незаконным, а его вину в совершении инкриминируемого ему преступления недоказанной:

- Нет ни одного прямого доказательства вины моего подзащитного, прямо указывающего на него. Ни один из свидетелей не видел момента преступления и не может утверждать, что убийство совершил именно Куприн. Видеозапись, представленная в качестве доказательства, также не проясняет картины, так как по ней невозможно утверждать, что в подъезд к жертве заходит именно Куприн.

Обвиняемый при этом вел себя сдержанно и спокойно, так и не выдвинув никаких ходатайств и требований, попросив лишь суд перевести его из следственного изолятора под домашний арест.

Прокуратура и следствие с этими доводами не согласились, посчитав пребывание Куприна в СИЗО единственной возможной мерой пресечения.

Также адвокат указал на то, что новость об избрании меры пресечения на сайте регионального СК появилась 9 октября в 19 часов, хотя решение было принято ближе к 22 часам. Это, по мнению защитника, может говорить о нарушении тайны совещательной комнаты. И если это действительно так, то является нарушением принципа независимости судей. На вопрос корреспондента «Комсомолки» будет ли обжаловаться сегодняшнее решение, Анатолий Трифонов попросил немного времени и пообещал сделать заявление позднее.

В итоге суд признал постановление о задержании Максима Куприна незаконным, однако меру пресечения оставил без изменений. Таким образом, обвиняемый пробудет под стражей до 27 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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