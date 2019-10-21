Светофоры на дороге с оживленным движением у «Ленты» работают по-новому

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-21T11:09:13+03:00

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Режим работы светофора в Кальном, на перекрестке улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе, изменился. Сотрудники ГИБДД пошли навстречу пожеланиям пешеходов, которые пересекают эту широкую транспортную артерию областного центра, двигаясь в большей степени в сторону гипремаркета «Лента». Светофор теперь настроен таким образом, что движение всего транспорта на перекрестке останавливается при всеобъемлющем красном свете, а пешеходы свободно пересекают его.

20 октября в группе региональной ГИБДД ВКонтакте опубликован пост, в котором Михаил Синюков поблагодарил людей, повлиявших на решение этого вопроса. «Теперь мы спокойны за наших детей!» — написал рязанец.

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ИСТОЧНИК KP.RU