2019-10-21T11:09:13+03:00
Общество

Светофоры на дороге с оживленным движением у «Ленты» работают по-новому

Сотрудники ГИБДД тем самым максимально обезопасили переход пешеходам, особенно – юным
Антон ВОХЕЧ
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На перекрестке создан режим максимальной безопасности пешеходов.На перекрестке создан режим максимальной безопасности пешеходов.
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Режим работы светофора в Кальном, на перекрестке улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе, изменился. Сотрудники ГИБДД пошли навстречу пожеланиям пешеходов, которые пересекают эту широкую транспортную артерию областного центра, двигаясь в большей степени в сторону гипремаркета «Лента». Светофор теперь настроен таким образом, что движение всего транспорта на перекрестке останавливается при всеобъемлющем красном свете, а пешеходы свободно пересекают его.

20 октября в группе региональной ГИБДД ВКонтакте опубликован пост, в котором Михаил Синюков поблагодарил людей, повлиявших на решение этого вопроса. «Теперь мы спокойны за наших детей!» — написал рязанец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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