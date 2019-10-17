В Рязанской области поезд сбил подростка в наушниках

СЕГОДНЯ 20:21 2019-10-17T20:21:04+03:00

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Ранним утром 17 октября в городе Кораблино произошла трагедия - поезд сбил 17-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» рассказал следователь по особо важным делам Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Сергей Бубенев.

По предварительным данным, парень ехал через пути на велосипеде, но из-за наушников не услышал приближающегося поезда. Также стало известно, что молодой человек оказался на рельсах буквально за 15 метров до приближающегося состава, поэтому машинист даже не успел подать сигнал.

В результате несчастного случая несовершеннолетний погиб на месте. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU