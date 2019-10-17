2019-10-17T20:21:04+03:00
Происшествия

В Рязанской области поезд сбил подростка в наушниках

Парень не услышал приближения смертельной опасности
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Ранним утром 17 октября в городе Кораблино произошла трагедия - поезд сбил 17-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» рассказал следователь по особо важным делам Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Сергей Бубенев.

По предварительным данным, парень ехал через пути на велосипеде, но из-за наушников не услышал приближающегося поезда. Также стало известно, что молодой человек оказался на рельсах буквально за 15 метров до приближающегося состава, поэтому машинист даже не успел подать сигнал.

В результате несчастного случая несовершеннолетний погиб на месте. Проводится проверка.

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Трагедия произошла близ села Букрино (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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