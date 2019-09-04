2019-09-04T16:06:47+03:00
Происшествия

Платформа смерти: под Рязанью поезд сбил дачницу - год назад там погиб мужчина

Трагедия произошла близ села Букрино
Антон КОНОВАЛОВ
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2 сентября в Рязанском районе на железной дороге погибла 71-летняя женщина. Трагедия произошла на платформе 237 километр близ села Букрино.

Как сообщили в районной администрации, женщина, вероятно, шла на электричку из местного садоводческого хозяйства. Переходя пути, она попала под пассажирский поезд. Полученные ей травмы оказались смертельными.

Московское межрегиональное СУ на транспорте СКР проводит проверку по данному факту. Отметим, что всего год назад на том же 237 километре погиб мужчина 86 лет, который находился не на путях, а на платформе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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