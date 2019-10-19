Чиновники рязанского правительства вышли на субботник в Торговом городке

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-19T12:57:39+03:00

По словам губернатора Николая Любимова, к сожалению, не все люди готовы «начинать чистоту с себя» [видео]

Изменить размер текста: A A

Утром 19 октября члены правительства Рязанской области вышли на субботник в Торговый городок. По словам губернатора Николая Любимова, к сожалению, не все люди готовы «начинать чистоту с себя».

«Для каждого человека чистота начинается с себя. К сожалению, не каждый к этому готов. Будем помогать своим примером. Сегодня общегородской субботник. Уже традиционно с коллегами из правительства наводим порядок в Торговом городке. Это знаковое место для рязанцев. Мы должны вдохнуть в него вторую жизнь. А пока – поддерживаем чистоту!» — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/738806" frameborder="0"></iframe> Чиновники правительства на субботнике в Торговом городке.Источник видео: правительство Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Во время прямой линии у Николая Любимова прямо спросили:

- Не надоело ли вам быть губернатором? Может пойти работать в школу, вы ведь педагог по образованию?

Губернатор ответил честно (подробнее).

Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов.

Правительство не виновато, оно пытается помочь (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU