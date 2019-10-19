Чиновники рязанского правительства вышли на субботник в Торговом городке
Утром 19 октября члены правительства Рязанской области вышли на субботник в Торговый городок. По словам губернатора Николая Любимова, к сожалению, не все люди готовы «начинать чистоту с себя».
«Для каждого человека чистота начинается с себя. К сожалению, не каждый к этому готов. Будем помогать своим примером. Сегодня общегородской субботник. Уже традиционно с коллегами из правительства наводим порядок в Торговом городке. Это знаковое место для рязанцев. Мы должны вдохнуть в него вторую жизнь. А пока – поддерживаем чистоту!» — написал на своей странице в социальной сети глава региона.
Чиновники правительства на субботнике в Торговом городке.Источник видео: правительство Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU