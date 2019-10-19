2019-10-19T12:57:39+03:00
Общество

Чиновники рязанского правительства вышли на субботник в Торговом городке

По словам губернатора Николая Любимова, к сожалению, не все люди готовы «начинать чистоту с себя» [видео]
Яков РЫКОВ
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Зампред рязанского правительства Роман Петряев с граблями.Зампред рязанского правительства Роман Петряев с граблями.
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Утром 19 октября члены правительства Рязанской области вышли на субботник в Торговый городок. По словам губернатора Николая Любимова, к сожалению, не все люди готовы «начинать чистоту с себя».

«Для каждого человека чистота начинается с себя. К сожалению, не каждый к этому готов. Будем помогать своим примером. Сегодня общегородской субботник. Уже традиционно с коллегами из правительства наводим порядок в Торговом городке. Это знаковое место для рязанцев. Мы должны вдохнуть в него вторую жизнь. А пока – поддерживаем чистоту!» — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Чиновники правительства на субботнике в Торговом городке.Источник видео: правительство Рязанской области.

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Во время прямой линии у Николая Любимова прямо спросили:

- Не надоело ли вам быть губернатором? Может пойти работать в школу, вы ведь педагог по образованию?

Губернатор ответил честно (подробнее).

Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов.

Правительство не виновато, оно пытается помочь (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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