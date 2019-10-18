Жительница Рязани рассказала о фальсифицированном твороге

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-18T20:05:30+03:00

Где она купила молочный продукт под брендом Мурминского молокозавода, не сообщается

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В «Яндекс Район» появилось сообщение жительницы Канищева Любови Ф. такого содержания: «Вчера купила мурминский творог 9%,когда попробовала, почувствовала, что не натуральный. Капнула йод, творог посинел, залила горячей водой, легко растворился».

В комментариях к этому посту пользователи не поддержали дискуссию именно о молочном продукте из Мурмина. Интернет-беседа получила несколько неожиданное развитие. Комментаторы горячо обсудили качества продукции других рязанских производителей.

Напомним о том, что «Комсомолка» регулярно проводит экспертизы молочных продуктов. В сентябре первое место заняло сливочное масло именно Мурминского молокозавода.

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ИСТОЧНИК KP.RU