Рязанские аптеки готовы к цифровой маркировке лекарств

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-18T17:27:26+03:00

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18 октября в Рязани сторонники партии «Единая Россия» и волонтеры оценили готовность аптек к подключению к системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

- С 1 января 2020 года каждый лекарственный препарат должен будет иметь свой индивидуальный QR-код, который будет фиксироваться в информационной системе движения лекарственных препаратов, — пояснила председатель регионального Совета сторонников «Единой России», руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

По ее словам, это позволит гражданам проверить легальность приобретаемых лекарств и отследить их путь от производителя до покупателя. Для этого будет достаточно отсканировать QR-код с помощью специального приложения для смартфона или общедоступного сканера.

При этом аптечная организация должна быть подключена к национальной системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

В ходе мониторинга сторонники и волонтеры посетили 5 учреждений.

- Мы выслушали мнение руководства этих аптек. Есть некоторые технические вопросы, но все они решаются в рабочем режиме. В основном все собеседники высказали готовность к переходу на новую систему работы, — отметила лидер рязанских сторонников.

Мониторинг аптек также прошел в Чучковском, Пронском, Шацком, Михайловском и Кораблинском районах, в городах Сасово и Касимов.

- Подобные рейды пройдут во всех муниципалитетах региона. Рязанские сторонники продолжат контролировать переход аптек на систему цифровой маркировки «Честный ЗНАК», — заверила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Для реализации маркировки и прослеживаемости лекарств разработана информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) для медицинского применения. Цель внедрения маркировки — противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU