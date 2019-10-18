Убившей разнузданного мужа рязанке смягчили наказание

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-18T17:24:48+03:00

Изменить размер текста: A A

66-летней жительнице шацкого села Тарадеи, зарезавшей супруга, удалось добиться смягчения наказания. Статью «Убийство» после апелляции заменили на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Отношения между женой и мужем были накалены из-за измен, пьянства, расточительства последнего и его нежелания вести хозяйство. 5 марта уставшая пенсионерка пришла домой и несколько раз попросила спутника жизни занести купленную ею сетку картошки в дом. «Глава семейства» отказался, и тогда женщина предложила сделать это за бутылку.

Узнав, что супруга прячет от него спиртное, мужчина ударил ее в грудь. В отместку хозяйка подошла к обидчику со спины и ножом дважды ударила его в поясницу и дважды в ягодицу. Опомнившись, она попыталась помочь, но одно из ранений повредило нижнюю полую вену и оказалось слишком серьезным.

Шацкий районный суд наказал ее 8 годами колонии общего режима, но суд апелляционной инстанции переквалифицировал преступление и изменил приговор на 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU