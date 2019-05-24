2019-05-24T16:12:18+03:00
Происшествия

В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой

Уголовное дело передано в суд
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Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование в отношении 65-летней жительницы Шацкого района, обвиняемой в убийстве своего сожителя.

Установлено, что 5 марта 2019 года возле своего дома в селе Тарадеи Шацкого района поссорились проживавшие вместе 65-летняя женщина и 63-летний мужчина. Причиной раздора стал мешок картошки, приобретенной хозяйкой. Мужчина отказался заносить в дом. Во время конфликта глава семейства, находившийся под действием алкоголя, ударил свою избранницу. В ответ женщина сходила в дом за кухонным ножом и ударила обидчика несколько раз в спину.

Раны оказались смертельными – мужчина скончался.

Следствием добрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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