В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование в отношении 65-летней жительницы Шацкого района, обвиняемой в убийстве своего сожителя.
Установлено, что 5 марта 2019 года возле своего дома в селе Тарадеи Шацкого района поссорились проживавшие вместе 65-летняя женщина и 63-летний мужчина. Причиной раздора стал мешок картошки, приобретенной хозяйкой. Мужчина отказался заносить в дом. Во время конфликта глава семейства, находившийся под действием алкоголя, ударил свою избранницу. В ответ женщина сходила в дом за кухонным ножом и ударила обидчика несколько раз в спину.
Раны оказались смертельными – мужчина скончался.
Следствием добрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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