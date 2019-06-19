Осуждена рязанка, убившая сожителя после отказа принести мешок картошки

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-19T13:18:27+03:00

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В Шацке вынесен приговор 66-летней женщине, зарезавшей сожителя. Роковая ссора началась из-за мешка картошки.

Пара часто ругалась из-за измен, пьянства, траты «семейного» бюджета на сигареты и выпивку. Кроме того, мужчина не хотел помогать по хозяйству, что тоже становилось причиной бытовых конфликтов, в том числе последнего.

После очередного отказа занести в дом мешок картошки дама, видимо, предъявила кавалеру претензии, а тот накинулся на нее с кулаками. После этого хозяйка схватила кухонный нож, дважды воткнула его обидчику в область поясницы и дважды в правую ягодицу. Потерпевший упал и через некоторое время скончался от полученных травм.

Учтя возраст и состояние здоровья преступницы, суд отмерил ей восемь лет колонии общего режима. Сама женщина вину признала и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU