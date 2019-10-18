Сменился руководитель рязанской «Региональной энергетической комиссии»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-18T14:50:09+03:00

Олег Голыхов, занимавший пост в течение четырех с половиной лет, написал заявление по собственному желанию

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Руководитель Главного управления «Региональная энергетическая компания» Рязанской области Олег Голыхов уволился со своего поста. Нашему изданию он заявил, что написал заявление по собственному желанию без какого-то давления извне.

Топ-менеджеры уровня Голыхова, которого многие называли «главным по тарифам», не остаются невостребованными на рынке труда. 18 октября он сообщил, что уже работает заместителем генерального директора рязанского «Автодора» по экономике и финансам. Обязанности руководителя ГУ «Региональная энергетическая компания» Рязанской области временно исполняет Юрий Оськин.

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ИСТОЧНИК KP.RU