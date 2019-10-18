Сменился руководитель рязанской «Региональной энергетической комиссии»
Руководитель Главного управления «Региональная энергетическая компания» Рязанской области Олег Голыхов уволился со своего поста. Нашему изданию он заявил, что написал заявление по собственному желанию без какого-то давления извне.
Топ-менеджеры уровня Голыхова, которого многие называли «главным по тарифам», не остаются невостребованными на рынке труда. 18 октября он сообщил, что уже работает заместителем генерального директора рязанского «Автодора» по экономике и финансам. Обязанности руководителя ГУ «Региональная энергетическая компания» Рязанской области временно исполняет Юрий Оськин.
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ИСТОЧНИК KP.RU