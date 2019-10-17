В Рязани завершился конкурс «СМИ против коррупции»

17 Окт. 23:07 2019-10-17T23:07:26+03:00

Отсмотрев все конкурсные работы, жюри выбрало победителей в восьми номинациях. Фото: Константин МОГИЛИН

В областном центре наградили лучших российских тележурналистов, показавших в сюжетах борьбу с незаконным обогащением

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17 октября в Рязани подвели итоги Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Мероприятие, долгое время проходившее в Калуге, в этом году принимала ГТРК «Ока».

В конкурсе приняли участие как федеральные, так региональные телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты, соответствующие анти-коррупционной тематике.

Отсмотрев все присланные на конкурс работы, профессиональное жюри выбрало победителей в каждой из восьми номинаций:

Лучший сюжет на телевидении на тему коррупции - ГТРК «Тверь» - «Полицейские коррупционеры».

Лучший телевизионный фильм-расследование на тему коррупции – ГТРК «Орел» - «История одного убийцы».

Лучшая программа на телевидении на тему коррупции – ГТРК «Лотос» (Астрахань) «Проклятие» Камызяка».

Лучший репортер – Ольга Смирнова ГТРК «Калуга» «Нечистая история».

Пример сотрудничества СМИ и правоохранительных органов в расследовании коррупционной деятельности – ГТРК «Волга» «Капитальный перебор или ФАС уполномочен заявить».

Специальный приз УМВД РФ по Рязанской области – ГТРК «Ока» «Капремонт «в одного».

Специальный приз СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области – ГТРК «Кабардино-Балкария».

Специальный приз прокуратуры Рязанской области – ГТРК «Башкортостан» «Уфа, куда ты катишся?».

Поздравить победителей приехал российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.Фото: Константин МОГИЛИН

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Для участия приглашаются телекомпании, интернет-ресурсы и независимые авторы, производящие телевизионные фильмы, программы и сюжеты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU