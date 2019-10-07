Рязань впервые примет участников Всероссийского конкурса «СМИ против коррупции»

С 16 по 18 октября Рязань впервые примет участников Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Долгое время конкурс проходил в Калуге, но в этом году право принимать медийный форум передали Рязани. Конкурс проводится ГТРК «Ока» под патронатом ВГТРК и при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Роль СМИ в борьбе с коррупцией значительна. Нередко сообщения журналистов о преступных фактах становятся поводом для возбуждения уголовных дел. Объективность и поиск справедливости – основные принципы работы журналистов.

Цель конкурса – привлечь внимание журналистского сообщества и общественности к проблеме коррупции, к необходимости противодействия этому явлению.

Медиафорум станет площадкой для встречи единомышленников. Представители журналистского сообщества из самых разных городов огромной России смогут познакомиться, пообщаться, поделиться опытом.

Для участия в конкурсе «СМИ против коррупции» приглашаются федеральные и региональные телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты, соответствующие тематике телефорума.

Конкурсантов в Рязани ждут экскурсия на ГТРК «Ока», творческий мастер-класс звезды отечественного ТВ, пресс-конференция и, конечно, кульминация праздника – торжественная церемония награждения победителей.

В составе жюри под председательством телеведущего, начальника службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуарда Петрова журналисты и представители пресс- служб силовых ведомств Рязанской области.

Заявки и конкурсные материалы оргкомитет принимает до 30 сентября 2019 года включительно.

«СМИ против коррупции» — уникальный проект, который соберет в Рязанской области звезд отечественного телевидения и журналистов со всей России. Имиджевый праздник обещает быть запоминающимся!