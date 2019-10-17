Министр здравоохранения Рязанской области: Сокращений не планируется
17 октября уже в четвертый раз в технопарке «Точка кипения» прошел публичный отчет представителей правительства перед жителями региона. В этот раз на вопросы общественности отвечали зампред правительства Роман Петряев и руководители его профильного блока: глава минспорта Владислав Фролов, министр культуры и туризма Виталий Попов, министр труда и соцзащиты Валерий Емец, заместитель министра образования и молодежной политики Ольга Васина, глава инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.
Отвечая на вопрос аудитории, не планируются в отрасли в связи с нехваткой финансирования сокращения медицинских работников, Андрей Прилуцкий сказал уверенное «нет»:
- В условиях, когда мы говорим о не хватке кадров в системе здравоохранения региона, ни о каких сокращениях не может идти и речи. Наоборот, мы хотим привлечь специалистов из других регионов, и такое движение уже есть.
По мнению министра, что бы кто ни говорил, но медицина в регионе развивается.
- Да, проблем еще много, и в первичном звене в том числе, но здравоохранение в Рязани развивается. Особенно это заметно в высокотехнологичной хирургической службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU