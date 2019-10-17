2019-10-17T14:05:12+03:00
Происшествия

С чужой бесконтактной картой мужчина совершил вояж по рязанским магазинам

Достал он ее из женской сумки, случайно оставленной хозяйкой на улице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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На телефон 36-летней рязанки неожиданно для нее начали приходить сообщения о списании денег с банковской карты. Сама женщина в это время была дома и сумку с картой там не нашла, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Недолго раздумывая, она позвонила в полицию, и только после вопросов прибывших на место оперативников сумела вспомнить, что сумку могла оставить на скамейке у подъезда – когда полчаса назад выгружала покупки из машины.

На скамейке сумки не оказалось. Зато смс-ки о списании денег с бесконтактной карты продолжились. Выяснив, где ей недавно расплатились, полицейские отправились по этим точкам. В одном из магазинов продавец описала мужчину воспользовавшегося такой картой, а местные жители подсказали, куда отправился описанный кассиром человек.

Буквально через две минуты пришла еще одна смс-ка о списании в соседнем супермаркете. На выходе из него полицейские и задержали 28-летнего мужчину – с той самой картой и пакетом очередных покупок. За все это время на алкоголь и продукты он успел потратить с карты 3300 рублей.

Выяснилось, что бесхозную сумку молодой человек приметил, просто идя мимо. Задержали его меньше чем через час после находки. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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