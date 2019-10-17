С чужой бесконтактной картой мужчина совершил вояж по рязанским магазинам
На телефон 36-летней рязанки неожиданно для нее начали приходить сообщения о списании денег с банковской карты. Сама женщина в это время была дома и сумку с картой там не нашла, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Недолго раздумывая, она позвонила в полицию, и только после вопросов прибывших на место оперативников сумела вспомнить, что сумку могла оставить на скамейке у подъезда – когда полчаса назад выгружала покупки из машины.
На скамейке сумки не оказалось. Зато смс-ки о списании денег с бесконтактной карты продолжились. Выяснив, где ей недавно расплатились, полицейские отправились по этим точкам. В одном из магазинов продавец описала мужчину воспользовавшегося такой картой, а местные жители подсказали, куда отправился описанный кассиром человек.
Буквально через две минуты пришла еще одна смс-ка о списании в соседнем супермаркете. На выходе из него полицейские и задержали 28-летнего мужчину – с той самой картой и пакетом очередных покупок. За все это время на алкоголь и продукты он успел потратить с карты 3300 рублей.
Выяснилось, что бесхозную сумку молодой человек приметил, просто идя мимо. Задержали его меньше чем через час после находки. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU