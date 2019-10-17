Неизвестный сбил в Рязани 38-летнего мотоциклиста
16 октября около 18.45 в Рязани сбили мотоциклиста. Авария произошла на 197 км дороги М5 «Урал».
Автомобиль, по предварительной информации, не пропустил мотоцикл Honda и сбил его. В итоге 38-летнего мотоциклиста отправили в больницу. Предполагаемый виновник аварии с места ДТП скрылся – сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
А спустя примерно час рядом с домом № 48а на улице Высоковольтно й 47-летний мужчина на «ВАЗ-2111» сбил 78-летнюю рязанку. По предварительной информации пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Бабушка доставлена в медучреждение. Проводится проверка.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU