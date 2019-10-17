Юный скутерист сбил в Рязани дедушку на велосипеде

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-17T12:19:44+03:00

Оба в итоге попали к медикам

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В среду, 16 октября, на улице Новоряжской в Рязани произошло ДТП. Авария случилась около шести вечера, сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД.

15-летний подросток на скутере «Альфа», по предварительной информации, превысил скорость, не рассчитал дистанцию и сбил 65-летнего велосипеда. В итоге оба – и юноша, и пенсионер – обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось.

Кстати, скутер оказался без государственного регистрационного знака, а подросток без водительских прав.

Кроме этой аварии за сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Инспекторы поймали 9 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU