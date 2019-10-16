2019-10-16T19:03:58+03:00
Общество

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского изменят схему движения

Нововведения начнут действовать с 1 ноября, а пока автомобилистов призывают подготовиться
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В Рязани с 1 ноября изменится схема движения на одном из наиболее оживленных перекрестков – пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Пресс-служба администрации города сообщает, что в целях увеличения пропускной способности левый поворот с улицы Дзержинского на Первомайский проспект будет осуществляться с двух полос (в настоящее время с одной), а правый – с одной (в настоящее время с двух).

Для информирования автолюбителей установят соответствующие дорожные знаки.

Также отмети, что подобную схему несколько лет назад уже опробовали на этом перекрестке, но тогда по каким-то причинам она не прижилась. Посмотрим, удастся ли вторая попытка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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