На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского изменят схему движения

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-16T19:03:58+03:00

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В Рязани с 1 ноября изменится схема движения на одном из наиболее оживленных перекрестков – пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского. Пресс-служба администрации города сообщает, что в целях увеличения пропускной способности левый поворот с улицы Дзержинского на Первомайский проспект будет осуществляться с двух полос (в настоящее время с одной), а правый – с одной (в настоящее время с двух).

Для информирования автолюбителей установят соответствующие дорожные знаки.

Также отмети, что подобную схему несколько лет назад уже опробовали на этом перекрестке, но тогда по каким-то причинам она не прижилась. Посмотрим, удастся ли вторая попытка.

ИСТОЧНИК KP.RU