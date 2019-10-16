Поисковики подняли под Владимиром самолет рязанского летчика

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-16T18:58:43+03:00

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12-13 октября в Собинском районе Владимирской области прошли работы по подъему самолета Ла-5, разбившегося здесь в годы войны. Боевой машиной управлял уроженец села Березово Шиловского района Рязанской области Матвей Телицин.

Трагедия произошла 5 июля 1944 года во время выпускного экзамена в Высшей офицерской школе воздушного боя. В учебном бою летчик не совладал с машиной – самолет свалился в штопор и почти под прямым углом вошел в землю…

В раскопках задействовали порядка 70 владимирских поисковиков.

- Найдены номерные агрегаты, подтверждающие, что это самолет именно Матвея Телицина, - рассказывает командир поискового отряда Небо Родины (Владимир) Евгений Агафонов. – Сохранность обломком очень хорошая, вероятно, что и останки летчика неплохо сохранились в земле. Мы углубились примерно до трех метров, но до кабины так и не дошли. Будем использовать экскаватор.

На место раскопок приезжали родственники Матвея Телицина, проживающие в рязанском райцентре Шилово. Если останки летчика все-таки будут найдены, их отвезут на родину и предадут земле рядом с могилой отца.

Фото: поисковый отряд "Небо Родины".

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ИСТОЧНИК KP.RU