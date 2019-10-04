Под Владимиром поднимут останки рязанского летчика, разбившегося в годы войны

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-04T15:33:11+03:00

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На 12-13 октября в Собинском районе Владимирской области запланированы работы по подъему самолета Ла-5, разбившегося в июле 1944 года. Воздушной машиной управлял уроженец села Березово Шиловского района Рязанской области Матвей Телицин.

Еще 9 января 2017 года на сайте «Комсомольской правды» появилась заметка о том, что владимирские поисковики разыскивают родственников летчика из Рязанской области. 10 января в редакции раздался звонок. Звонила внучатая племянница Матвея Телицина Марина Александровна (в девичестве Телицина).

Семья Телициных до настоящего времени проживает в Шиловском районе. У них сохранились старые фотографии солдата, также они с радостью готовы захоронить останки своего героя в семейной могиле на родной шиловской земле.

Более двух лет владимирские поисковики уточняли точное место падения самолета, согласовывали свои действия с владельцами земельных участков. И вот работа вышла на финишную прямую. На раскопки из райцентра Шилово планируют приехать родственники летчика.

Известно, что слушатель Высшей офицерской школы воздушного боя Матвей Телицин погиб во время учебного полета 5 июля 1944 года. Крылатая машина ушла в землю на большую глубину.

ИСТОЧНИК KP.RU