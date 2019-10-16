2019-10-16T14:49:06+03:00
Общество

Аллею парящих зонтиков в Рязани разобрали еще пару недель назад

Региональные СМИ раструбили об инсталляции в парке Железнодорожников трехмесячной давности
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Слева фото сделано две-три недели назад, справа - 16 октября.Слева фото сделано две-три недели назад, справа - 16 октября.
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15 октября в группе «Рязань - Новогодняя столица 2020» опубликовали пост о том, что в парке Железнодорожников появилось необычное украшение — «парящие прозрачные зонтики».

«Красота всегда рядом с нами, стоит лишь быть внимательным и готовым ко встречи с чем-то интересным, необычным», — говорится в сообщении.

Рязанские СМИ тут же окрестили два украшенных дерева «аллей зонтиков».

В действительности же, никакой аллеи зонтиков нет, и городские власти к этому не имеют никакого отношения. Оказывается, что украшения еще летом повесила администрация гриль-бара «Пятый океан», но когда начались дожди и сильный ветер, убрали.

— Почему убрали? Хозяин – барин, захотели и убрали, — говорит администратор заведения. — Какая же это новость, если мы повесили их еще 1 августа, а сейчас середина октября? Убрали пару недель назад, не могу назвать точное число (смеется). И никакая это не аллея, мы просто повесили их к нашему входу. Мы всегда что-то там украшаем.

По словам администратора заведения, часть зонтиков у них сохранилась в реквизитах, часть – порвалась. Будут ли украшать в следующем году деревья таким образом, неизвестно, «дожить надо до следующего года».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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