Опубликовано видео, как Lada Priora сбивает на переходе в Рязани женщину с ребенком
Канал «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовал видеозапись наезда на женщину с ребенком на улице Зубковой в Рязани. ДТП произошло утром во вторник, 15 октября.
Из ролика видно, как пешеходы начинают движение по переходу, а автомобиль Lada Priora упорно едет на них и сбивает 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку.
Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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