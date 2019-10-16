2019-10-16T14:01:16+03:00
Происшествия

Опубликовано видео, как Lada Priora сбивает на переходе в Рязани женщину с ребенком

Вызывает удивление, почему водитель автомобиля так упорно ехал на людей
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Канал «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовал видеозапись наезда на женщину с ребенком на улице Зубковой в Рязани. ДТП произошло утром во вторник, 15 октября.

Из ролика видно, как пешеходы начинают движение по переходу, а автомобиль Lada Priora упорно едет на них и сбивает 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку.

Пострадавших с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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