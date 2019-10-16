В Спасском районе на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-16T12:52:15+03:00

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Во вторник, 15 октября, около семи часов вечера на 255-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик Scania. По предварительным данным, водитель «легковушки», выезжая со второстепенной дороги, не заметил грузовой автомобиль. Произошло столкновение… Водитель и пассажир Lada Priora - молодые люди 28-ми лет – получили множественные травмы.

Издательство «Пресса» сообщает, что пассажир скончался в скорой помощи, водителя в тяжелом состоянии доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU